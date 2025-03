Anna Castiglia pubblica il nuovo singolo "Decostruire" e parte per il "Mi piace tour". Stasera al Bolivar

Leggi su Ildenaro.it

È disponibile ovunque, ildito da OTR Live e ADA Music Italy. Il brano è stato presentato in anteprima live ieri sera all’Hiroshima Mon Amour di Torino, durante la data zero del “MI”, che porterà l’artista in giro per l’Italia con unprogetto discografico.Prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo,è un brano che parla di libertà, disillusione e ricerca di sé. Con un testo tagliente e provocatorio,riflette sulla necessità di abbattere i compromessi e le aspettative imposte dalla società e dalle relazioni.Non è solo una canzone, ma un atto di ribellione e di coraggio, un viaggio interiore che invita a smantellare il passato per ricostruire se stessi. Il tutto accompagnato da una melodia coinvolgente, che trasmette l’urgenza di un cambiamento personale e collettivo.