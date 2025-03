Ilrestodelcarlino.it - Angelini a caccia del bis a Teramo: "Non dobbiamo sottovalutarle"

Il Volley Club ElettromeccanicaCesena oggi alle 18 scenderà in campo nel campionato di serie B1 femminile per affrontarein trasferta. Le bianconere arrivano dalla vittoria 3-1 contro Jesi e con 30 punti occupano la quarta piazza della classifica, a -2 dai playoff. Le abruzzesi invece, fanalino di coda del girone C con 6 punti, sono reduci dal ko contro Ravenna. Benazzi e compagne cercheranno di replicare il successo dell’andata per rimanere agganciate alla zona virtuosa della classifica. "Partiamo da Jesi – commenta Nui Calisesi – formazione che ha mantenuto pressoché lo stesso roster dell’anno scorso, con cui arrivò meritatamente seconda: ci conosciamo bene, sapevamo che sarebbe stata una battaglia e sono molto contenta di come abbiamo giocato, peccato per quelle imprecisioni di troppo nel secondo set.