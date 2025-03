Lapresse.it - Andrew Cuomo annuncia candidatura a sindaco di New York

L’ex governatore dello Stato di New, hato la suadi New. L’ingresso del democratico nella corsa rilancia la sua carriera politica dopo un ‘esilio’ durato anni per una raffica di accuse di molestie sessuali.approda alla corsa profondamente ferito dallo scandalo, che lo aveva costretto a dimettersi dalla carica di governatore nel 2021, e dovrà affrontare un nutrito gruppo di avversari alle primarie, tra cui ilin carica Eric Adams, che al momento resta sotto accusa per corruzione federale e sotto esame da parte di critici che mettono in dubbio la sua indipendenza dal presidente repubblicano Donald Trump.Our city is in crisis. That’s why I am running to be Mayor of NewCity. We need government to work. We need effective leadership.