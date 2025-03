Oasport.it - Andrea Facci eletto Presidente della Federginnastica. Nominato il Consiglio Direttivo

è statoFederazione Ginnastica d’Italia con il 98,7% delle preferenze. La 98ma Assemblea Ordinaria, svoltasi all’Hilton Rome Airport di Fiumicino, ha proclamato il numero 1 con 4.620 voti in suo favore (era l’unico candidato): sarà il suo primo mandato e succede a Gherardo Tecchi, che era in carica dal dicembre 2016 e che aveva deciso di non ripresentarsi. Renato Galliani è stato confermato a capo del Collegio dei Revisori dei Conti con 4.235 preferenze (96,96%).Nato ad Abano Terme (in provincia di Padova) il 31 maggio 1984,è stato per ben 16 anni nel comitato regionale del Veneto e dal 2017 è all’internoFederazione Nazionale con il ruolo di team manager dell’artistica maschile (dal 2019 ha coordinato anche le altre sezioni). In passato è stato anche atleta, allenatore, ufficiale di gara, dirigente societario (dalla 2008 al 2017 con il Corpo Libero Gym Team di Padova).