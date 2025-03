Napolipiu.com - Andrea Carnevale: “Conte è il Napoleone del Napoli, Lukaku deve stare più in area”

Leggi su Napolipiu.com

: “è ildelpiù in”">-Inter non è una partita qualsiasi per, attaccante che con la maglia azzurra ha vinto due scudetti e una Coppa UEFA. Nonostante il suo passato interista sia stato poco memorabile – solo tre gol in nerazzurro – l’ex bomber vive ancora con emozione le sfide che contano.Nell’intervista rilasciata a Il Mattino e firmata da Bruno Majorano,racconta il suo approccio alle grandi partite e l’importanza di Antonioper il:“Io ci pensavo una settimana prima. Solo Maradona riusciva a entrare nel clima partita un attimo prima di mettere piede in campo: ma Diego era Diego, un campione senza precedenti.”, leader assoluto: “Illo segue in tutto”Per, l’allenatore salentino è il vero condottiero del:“Lui è ildel