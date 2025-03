Ilrestodelcarlino.it - Anche il prossimo anno l’obbligo di due under

Nella nostra regionedi dueda schierare nei tornei di Eccellenza e Promozione rimarràper la prossima stagione. Di ieri il comunicato ufficiale della Lnd Marche, numero 190, che chiarisce l’impiego dei Fuori Quota per la stagione 2025/2026. "Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Marche, in linea di continuità con quanto stabilito per la stagione sportiva 2024/2025, ha deciso che nelle gare di campionato della stagione sportiva 2025/2026 dovrobbligatoriamente essere utilizzati i seguenti calciatori cosiddetti "fuori quota". In Eccellenza un nato dal 1.1.2006 e uno dal 1.1.2007 e stessa cosa per il campionato di Promozione". Il tutto in seguito al comunicato della Lega Nazionale Dilettanti dei giorni scorsi che toglievadi schierarein campo per i campionati di Eccellenza e Promozione.