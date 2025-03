Iltempo.it - Anche Grandland diventa plug-in

Dopo le versioni ibrida ed elettrica, come promesso Opel lancia laibrida-in. L'ultima versione in ordine di arrivo del Suv top di gamma della casa tedesca del fulmine è quello che mancava e che va a completare il bouquet di offerta per far contenta ogni tipologia di potenziale cliente. Ladi seconda generazione è realizzata sulla piattaforma STLA Medium ed ha tra i suoi punti di forza l'ampiezza dell'abitacolo, davvero comodo e arioso, con tanto spazio per le gambedi chi si accomoda sul sedile posteriore. Ad un'analisi visiva esteriore, la nuovasi mostra con linee pulite, parafanghi appena accennati e il frontale nero lucido con firma luminosa. Ma la vera forza della neo-nata versione ibrida-in è l'autonomia che, grazie alla combinazione tra motore elettrico e motore a benzina permette di percorrere fino a 900 chilometri secondo la guida nel ciclo WLTP.