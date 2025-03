Anastacia celebra il 25° anniversario di "Not That Kind" con una versione deluxe e un tour mondiale

Leggi su Ildenaro.it

Oggi esce in digitale ladi Not(Legacy Recordings / Sony Music Entertainment), l’album di debutto di, che include remix speciali e unaAtmos del leggendario brano “I’m Outta Love”. Questo nuovo capitolol’incredibile carriera dell’artista, che ha segnato il panorama musicalecon la sua voce potente e unica. In concomitanza con il rilascio delladigitale, è disponibile anche il pre-order per l’edizione speciale in vinile, che sarà in commercio dall’11 aprile.L’album Notsegnò l’inizio di una carriera straordinaria per, che nel 2000 conquistò immediatamente il cuore del pubblico internazionale. Grazie a successi come “I’m Outta Love”, brano che ancora oggi rappresenta il suo marchio di fabbrica, l’artista divenne un’icona pop, riuscendo a vendere oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo.