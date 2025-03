Biccy.it - Amicizia al capolinea tra Corona e Fedez: Fabrizio sbotta e pubblica chat

Per anniha attaccatoe Chiara Ferragni (ha anche insinuato che il rapper fosse gay e avesse un flirt con Luis Sal) e una delle sue offese gli è anche costata una querela: “Mi hanno denunciato, ho un processo da affrontare adesso. Mi hanno querelato perché ho detto che sono due ebeti. Ho fatto questa storia mentre ero in bagno a fare le mie cose e loro hanno deciso di agire in questa maniera“. Alla fine le parti hanno raggiunto un accordo:non avrebbe più parlato dei Ferragnez e loro avrebbero ritirato la denuncia. Da quel momentoha cambiato atteggiamento cone tra i due è nata un’.meride embed="25821"altra.Il rapporto tranegli ultimi mesi è stato messo a dura prova dalle continue rivelazioni che l’ex re dei paparazzi ha fatto sul cantante, dalla relazione segreta con Angelica Montini, fino ai tentativi di Federico di togliersi la vita.