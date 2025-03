Gossipnews.tv - Amici Anticipazioni: Ecco Chi Accede al Serale!

Nella nuova puntata di, tra promozioni ale infortuni, non sono mancati colpi di scena e polemiche. Ma quindi chi va al?Il percorso verso la fase finale dicontinua a regalare colpi di scena. Nella nuova registrazione del talent condotto da Maria De Filippi, sono emerse novità importanti, ma anche qualche intoppo inaspettato.L’attenzione era tutta concentrata sulle maglie del, che anche questa settimana sono state assegnate. Tra le protagoniste c’è Raffaella, che dopo una serie di prove impegnative è riuscita a conquistare il tanto ambito traguardo. Accanto a lei, ha raggiunto ilanche Chiamamifaro, nonostante un primo no da parte di Anna Pettinelli.Non è andata altrettanto bene per altri allievi. Trigno, VYBES e Senza Cri hanno dovuto fare i conti con bocciature pesanti, che hanno infranto i loro sogni di accesso alla fase finale.