Amerigo Vespucci, la nave arriva a Trieste accolta da migliaia di persone

Al termine del suo storico viaggio intorno al mondo, ladella Marina Militare, ambasciatrice del Made in Italy, è approdata sabato a, prima tappa italiana del ‘Tour Mediterraneo‘, che la porterà in 17 città fino alla conclusione a Genova il 10 giugno. L’arrivo del veliero è stato celebrato con il sorvolo delle Frecce Tricolori. Laè statadadie dai familiari dell’equipaggio. Presenti al taglio del nastro il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago in rappresentanza del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e il Ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani. Da domenicasarà aperta al pubblico insieme al “Villaggio IN Italia”, un luogo di racconto e condivisione dell’esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia, voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 Ministeri, che ha raccontato le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.