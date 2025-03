Quotidiano.net - Amerigo Vespucci a Trieste: Inizia il Tour Mediterraneo della Marina Militare

Leggi su Quotidiano.net

L'è appena arrivata a, da dove prende il via ufficialmente ilattraverso 17 tappe lungo le coste italiane, con due soste all'estero, a Durazzo e La Valletta. La nave scuolaha ormeggiato davanti alla scala reale lungo la Riva del Mandracchio, nel cuore del capoluogo giuliano, di fronte a piazza Unità d'Italia. Il veliero rientra in Italia dopo 20 mesi di navigazione attorno al mondo, durante i quali ha toccato 30 Paesi, cinque continenti, 35 porti lungo 46 mila miglia nautiche percorse. Da domani saranno aperte le visite a bordo, già sold-out da tempo. Lungo il molo aprirà anche il Villaggio IN Italia, con eventi e dibattiti che ripercorreranno l'esperienza delmondiale arricchiti dative legate al made in Italy e all'enogastronomia.