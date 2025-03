Secoloditalia.it - Amerigo Vespucci a Trieste accompagnata dalle Frecce tricolori: spettacolare rientro in Italia (video)

Diverse migliaia di persone si sono assiepate lungo le rive e il molo Audace per assistere all’arrivo della nave scuola della Marina Militare “” che ha attraccato questo pomeriggio a. Presente davanti alla scala reale di riva del Mandracchio la fanfara dei carabinieri e i bersaglieri.Nella tarda mattinata e nel pomeriggio è stato aperto il Villaggio Inlungo le rive del capoluogo giuliano. Intorno alle 15 sono apparse leche hanno salutato iltrainato dai rimorchiatori. Intanto a bordo della naveè stato illustrato il tour lungo due anni della nave scuola più bella del mondo, le tappe effettuate e i Paesi visitati, ben 28 Paesi e 33 porti. Doveva esser presente il ministro della Difesa Guido Crosetto ma per motivi di salute non ha potuto presenziare, sostituito dal sottosegretario di Stato alla Difesa, la senatrice Isabella Rauti.