Amato verso l’appello Errore giudiziario serve una perizia I delitti? Tesi assurde

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 1 marzo 2025 – Per sostenere “l’insostenibile”della colpevolezza di Giampaolo, i giudici di primo grado sono dovuti ricorrere “alla fantasia di un giallista piuttosto che alla lucida, rigorosa e distaccata analisi di un giudice”. Depositata la richiesta d’appello I decessi Analisi informatica dei dispositivi "Romanzesca teoria accusatoria" “Un” Depositata la richiesta d’appello Non le mandano a dire i due nuovi legali dell’oculista 65enne accusato di avere avvelenato a ottobre 2021 la suocera Giulia Tateo e la moglie Isabella Linsalata, condannato all’ergastolo per quel duplice omicidio. Gli avvocati Valerio Spigarelli e Franco Coppi hanno depositato la richiesta d’appello contro la sentenza: chiedono unatossicologica dei liquidi biologici di Isabella, per stabilirne una volta per tutte la causa del decesso, e una nuova analisi dei dispositivi tecnologici dell’imputato.