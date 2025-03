Sport.quotidiano.net - Ama nella tana dei Lupi: "Gara dura, siamo pronti"

Dopo la sosta, turno complicato di volley per le squadre reggiane di Serie B. SERIE B. La prima gatta da pelare è per l’Ama San Martino (32) che alle 17 gioca sul terreno dedi Santa Croce, primi in classifica con 38 punti. "Gli allenamenti di queste due settimane sono andati bene – dice coach Levoni - e recuperando Ghilotti avremo più frecce al nostro arco". SERIE B1. Tra le ragazze, oggi alle 18 la Tirabassi & Vezzali (25) affronta Pontedera (12) con l’idea di migliorare ulteriormente la classifica. Domani alle 18,30, invece la Giusto Spirito Rubierese (25) riceve Ostiano (40), prima della classe e proiettata verso la serie A2. SERIE B2. Anche qui gare complicate: alle 19 alla Moro l’Arbor Interclays (31) affronta Filottrano (31), mentre alle 20,30 non deve calare la concentrazione della Fos Cvr (35) nell’affrontare a Rivalta il Bluvolley Pesaro (23).