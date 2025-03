Amica.it - Alto profilo: le scarpe di tendenza dallo street style di Milano

Punta stondata, pianta larga e orlo accollato: laFashion Week ha eletto le decolletèe di stagione. Viste ovunque nello, questo modello rapisce il cuore grazie a un estetica semplice ma d’effetto, che modifica leggermente i modelli più classici ritrovando un appeal perduto. La loro versatilità le rende adatte a diversi abbinamenti e sono svariate le it-girl ed esperte del settore che le hanno scelte per completare i propri look del giorno quattro dellaFashion Week. Ecco come.Una nuova (vecchia) décolletéeQuesta nuovadelle calzature femminili, spesso chiamate décolleté a mandorla, sta conquistando passerelle ealla MFW 2025. Si distinguono per alcuni tratti chiave ben definiti: presentano una punta arrotondata o a mandorla (cioè leggermente affusolata ma non appuntita) e un tacco medio, spesso di forma larga e solida.