Alternativa per Anzio "Adesso bisogna superare le criticità ereditate nella gestione dei servizi"

Nel consiglio comunale di venerdì 28 febbraio le consigliere diper, Pagliaricci e D’Alfonso, hanno espresso un convinto voto favorevole al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione presentati dall’Amministrazione Lo Fazio.Il bilancio, approvato a poco più di due mesi dalle elezioni, rispecchia in parte la situazione ereditata dalla commissione straordinaria e in parte è stato lavorato ‘ai margini’ dalla nuova Giunta. Le finanze del Comune disono solide e i conti sono in ordine.“Questo però non significa che non ci sia molto lavoro da fare. Lo stato in cui la nuova amministrazione ha trovato la città dimostra che, nonostante il bilancio comunale sia sempre stato in buono stato, questo non si traduce automaticamente in buona amministrazione.