Lanazione.it - Alloggi residenziali in crescita. Ristrutturate 5 case popolari: "Presto la nuova graduatoria"

SANTA FIORASono statenel comune. Una a Selva, una a Bagnolo e tre a Santa Fiora che adesso sono disponibili per accogliere le famiglie che ne hanno fatto richiesta tramite la partecipazione al bando dell’Epg. Nei giorni scorsi il presidente dell’Epg che è la società partecipata di proprietà dei 28 Comuni della provincia di Grosseto che gestisce per conto di quest’ultimi l’intero patrimonio edilizio Erp, Mario Pellegrini ha fatto visita alle abitazioni. Il sopralluogo è avvenuto con il sindaco, Federico Balocchi e il consigliere comunale Claudio Pantaloni. A breve sarà pubblicata dall’Epg ladegli aventi diritto e si potrà procedere con l’assegnazione. "Il sopralluogo aglidi Santa Fiora – spiega il presidente di EPG Mario Pellegrini- come già è stato fatto in altri Comuni della provincia, si pone l’obiettivo di verificare la condizione delle abitazioni prima della loro assegnazione.