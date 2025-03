Puntomagazine.it - Alloggi popolari, M5S Pozzuoli: Abbattere gli aumenti dei canoni, il comune può!

. M5S: Il sindaco annuncia di essere riuscito ad ottenere dalla Regione un abbattimento degli, ma non ha ancora ufficializzatoDal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo regionale per la definizione deidi locazione e tanti cittadini hanno ricevuto bollettini conanche del 200-300%.Errori di calcolo a parte, si tratta spesso di rincari fortemente impattanti visto che, nella maggioranza dei casi, la platea degli assegnatari è composta da pensionati, dipendenti a basso reddito, persone con disabilità disoccupati, lavoratori precari già duramente colpiti dalla perdita del potere d’acquisto dovuto all’impennata dell’inflazione degli anni scorsi.La cosa è ancora più inaccettabile nel quartiere di Monterusciello, costituito da edifici in prefabbricati pesanti, approntati in seguito alla crisi bradisismica dell’82-84 per un uso temporaneo e che a distanza di 40 anni sono ancora lì ed in gran parte versano in condizioni fatiscenti, anche a causa di una manutenzione decisamente insufficiente per non dire pessima.