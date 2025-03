Sport.quotidiano.net - Allo Speroni contro il Caldiero. Pro Patria alla riscossa: "Cancelliamo gli errori»

Leggi su Sport.quotidiano.net

BUSTO ARSIZIO (Varese)La Pro, che ieri ha celebrato 106 anni dpropria fondazione, riceve oggi alle 15stadio Carloil, con l’obiettivo vitale di tornarevittoria. Dopo la débacle di Lecco, con un finale di gara che è costato carissimo, non ci sono altre vie se non la vittoria, per i tigrotti di Massimo Sala (nella foto). Il tecnico, nella conferenza stampa della vigilia, si è espresso su quanto accaduto nello scorso turno e su quello che aspetta la squadra oggi: "È stata una settimana in cui abbiamo ragionato su di noi, sul gruppo: è chiaro che aver perso negli ultimi minuti al Rigamonti-Ceppi ha fatto arrabbiare tutto il gruppo, che è coeso e arrabbiato tanto quanto lo sono stato io. Abbiamo cercato di analizzare gli, che non sono stati dei singoli, ma di squadra, dell’atteggiamento negli ultimi cinque minuti.