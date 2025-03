Juventusnews24.com - Allenamento Juve, i bianconeri intensificano il lavoro a due giorni dalla sfida con il Verona. Ecco il report!

di RedazionentusNews24, gli uomini di Thiago Motta si sono ritrovati alla Continassa per lavorare in proiezione dellacontro ilLatorna a fareall’antivigilia dellacontro ilcome si è svolto ildei.COMUNICATO – «Lantus si prepara in vista della prossimadi campionato contro l’Hellas, in programma lunedì 3 marzo alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino – un match valido per la 27^ giornata di Serie A. Nelsvolto in mattinata alla Continassa, il gruppo si è concentrato, dopo il consueto riscaldamento, sultattico relativo alle situazioni offensive, per poi chiudere la seduta d’con una partitella finale.».Leggi suntusnews24.com