Calciomercato.it - Allegri al posto di Conceicao, svolta immediata: scelta fatta per il Milan

Tracollo totale per i rossoneri che ora pensano ad un nuovo cambio in panchina: c’èaldiUn tracollo totale. Ilsi trova davanti ad una nuova crisi conclamata e neanche il mercato di gennaio è riuscito a dare la linfa vitale per superare i problemi.aldiper il(LaPresse) – Calciomercato.itNon ce l’haa rialzare i rossoneri: il tecnico portoghese è finito presto travolto dal peso della responsabilità, non ha instaurato in rapporto buono con tutti i calciatori, non è riuscito a dare quellacaratteriale che la società ha cercato mandando via Fonseca ed affidandosi a lui.Unache non ha dato i frutti sperati, anzi ha finito per peggiorare le cose. L’addio di Fonseca, con conseguente arrivo di, doveva servire da scossa, ma la ‘corrente’ è durata solo il tempo di vincere la Supercoppa.