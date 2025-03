Lettera43.it - Allarme petflation in Corea del Sud, il Giappone a secco di matcha e i guai del cinema indiano: le news dall’Asia

Leggi su Lettera43.it

Indel Sud prendersi cura e nutrire gli animali domestici è sempre più caro. Tutta colpa della volatilità del tasso di cambio del won, la sempre più debole valuta sudna, che fa aumentare i prezzi dei beni importati, compresi quelli per la cura degli animali. Secondo Statistics Korea, nel 2024 l’indice dei prezzi al consumo per i prodotti per animali domestici, tra cui cibo, giocattoli e prodotti per la toelettatura, ha raggiunto il 116,8 per cento, rispetto al 115 per cento del 2023 e al 100 per cento del 2020. Il marchio francese Royal Canin, il più noto brand di alimenti per animali domestici nel Paese, ha già aumentato i prezzi di numerosi prodotti di circa il 4,8 per cento. Altri competitor sono pronti a fare lo stesso. Questo non ha tuttavia frenato i sudni a investire una parte consistente dei loro risparmi al benessere degli animali.