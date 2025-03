Abruzzo24ore.tv - Allarme in Abruzzo: 70% risparmia acqua, 57% teme cambiamenti climatici

Pescara - Un'indagine Istat rivela che la maggioranza degli abruzzesi adotta comportamenti eco-sostenibili, mostrando preoccupazione per l'ambiente e i. Secondo un recente rapporto dell'Istat, il 57,2% degli abruzzesi esprime preoccupazione per i, una percentuale leggermente inferiore alla media nazionale del 58,1%. Inoltre, il 47,8% degli intervistati manifesta apprensione per l'inquinamento dell'aria, mentre il 36,5% è preoccupato per l'inquinamento delle acque. Altre preoccupazioni ambientali includono la produzione e smaltimento dei rifiuti (34,9%), l'effetto serra e il buco dell'ozono (31,9%), il dissesto idrogeologico (29,6%), le catastrofi provocate dall'uomo (26%) e l'esaurimento delle risorse naturali (25,2%). Nonostante queste preoccupazioni, gli abruzzesi dimostrano comportamenti virtuosi: il 72,5% presta attenzione a non sprecare energia, il 70,6% evita lo spreco die il 49,8% adotta una guida non rumorosa.