All'A1Expò la 18esima edizione di Fiera Agricola

Tempo di lettura: 4 minutiÈ ladi settore più importante del Sud Italia e che richiama, presso il Polo Fieristico A1Expò Caserta, decine di migliaia di visitatori, allevatori, produttori, imprenditori e famiglie: parliamo di, in programma il 7, 8 e 9 marzo 2025 presso il Polo Fieristico A1Expò. L’evento si suddivide in 6 grandi macro aree: macchinari, zootecnica, energie rinnovabili, enogastronomia, mercato bestiame e settore vivaistico.Dopo lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno,raggiunge la maturità anagrafica; infatti quella che si appresta allo svolgimento è la, presentata questa mattina in conferenza stampa presso la Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, tra gli enti patrocinatori della manifestazione.“Sostenibilità tra Radici e Sviluppo”, è questo il claim coniato per questa particolare e sentitissima