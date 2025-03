Lortica.it - Alla scoperta degli anni ’50

Tra pietre rotte e sconnesse, partiva il nostro giro d’Italia con i tappini intorno al quadrilatero di via Crispi, via Guadagnoli, via Niccolò Aretino e via Margaritone. Poi aprirono l’Anfiteatro.Un muro in pietra grigia cementizia, che sostituiva una vecchia rete, piantarono dei cipressi perimetrali e dei deboli pini difesi da gabbie di legno verniciate di verde, come erano quelle per i lecci di piazza G. Monaco, a destra e a sinistra di quelli del viale d’ingresso che c’erano già. Successivamente fecero un cesso, poco utilizzato e sempre sporco.Ancora molte vie non erano asfaltate: via Pietro Aretino, via Assab, via Guadagnoli, via Petrarca. Il Castro era scoperto fino all’inizio dei giardini dietro lo stabile delle Suore di Sant’Agostino, e la copertura finiva poco dopo il passo per le Caserme, ora uscita Piazza Fanfani.