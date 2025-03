Lanazione.it - Alla Fondazione Rosselli il 4 marzo il focus su Bettino Craxi

Firenze, 12025 – Ladi Firenze, in via degli Alfani 101/r, organizza una doppia presentazione di libri super il 4, con inizio alle ore 17. Si presenterà il volume di Fabio Martini dal titolo “Controvento. La vera storia di” (ed. Rub) e il libro di Andrea Spiri “. Lettere di fine Repubblica” (ed. Milano Baldini & Castoldi). Saranno presenti gli autori e il presidente dellaValdo Spini e, a moderare, la caporedattrice del Tgr Toscana Cristina Di Domenico. “Intendiamo offrire un momento di riflessione su quello che ha rappresentatoe il suo Psi nstoria politica italiana – ha dichiarato Spini -. Fabio Martini mi sembra dimostri che la sinistra non può ignorare la politica estera e la politica di riforme portata avanti da