Ilfattoquotidiano.it - Alfa Romeo prova il rilancio con Intensa, la serie speciale a tempo determinato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’intensità è quel supplemento di energia che porta ogni cosa. E salire a bordo di tutta la gamma– Giulia, Stelvio, Tonale e Junior – nell’ultima versionenon a caso denominataè come entrare in un mondo nuovo, seppure uguale a prima. Un mondo capace di rendere modelli già di culto per i fedelissimi del brand – in attraversamento nemmeno troppo rapido del deserto alla ricerca di un’identità precisa rispetto a quello cheè stata in passato – in qualcosa di simile all’artigianalità con la quale i maestri orafi rendono unici i loro gioielli.Un parallelo obbligato visto il percorso fatto bordo di Tonale e Junior da Milano fino a Valenza Po, Alessandria, il cuore del distretto italiano della gioielleria dove lesono sbarcate nel regno di Recarlo, il brand con il qualeha avviato una partnership.