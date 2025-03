Movieplayer.it - Alexandra Daddario contro le critiche: "Non sono una cattiva attrice, come potevo essere candidata agli Emmy?"

La star di Baywatch non ci sta e rispedisce al mittente chi la ritiene una pessima interprete. Intervistata di recente dalla rivista Elle,ha risposto alla domanda sulla voce più assurda che continua a circolare su di lei da diversi anni. La star non ha esitato nel rispondere:"Cheuna".ha spiegato di non ritenersi affatto una pessima interprete e non ritiene corretta questa critica che continua a circolare. La risposta dialle"Nonuna" ha spiegato"Ho semplicemente partecipato a progetti che non mi hanno valorizzata nel modo giusto. La regia e la sceneggiaturatutto. A volte la fotografia non mi rende giustizia". .