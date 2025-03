Sport.quotidiano.net - Alessio se ne andò il 28 febbraio del 2005: un tecnico illuminato. I 20 anni dalla morte di Baldinelli. Ha segnato la storia del basket

Sono trascorsi vent’scomparsa di. Il grande coach anconetano se ne andava, stroncato da una inesorabile malattia, in un freddo 28del. Ilitaliano perdeva unvincente e visionario e gli amici una persona diretta, leale e appassionata. La sua vocazione di allenatore di pallacanestro la aveva scoperta in giovanissima età e, appena trentenne, lo aveva portato a prendere le redini della Auroradi Jesi, portandola, con tre promozioni consecutive, fino alla allora A2. Nel 1999lo fa di nuovo. Prende la guida tecnica della Robur Osimo e ottiene tre promozioni di fila,serie C alla Legadue. Questa è la consacrazione di un coach che ovunque allena porta risultati esaltanti e soprattutto un gioco spumeggiante e innovativo per quel periodo.