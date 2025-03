Ilgiorno.it - Alessia Pifferi, si scava anche nel passato

Leggi su Ilgiorno.it

C’èun neuropsichiatra infantile, Stefano Benzoni, tra gli specialisti che dovranno sondare la mente dindonel, per stabilire se fosse capace o meno di intendere e di volere quando abbandonò la piccola Diana. Ieri i giudici della Corte d’Assise d’Appello hanno nominato il pool di periti incaricati dei nuovi accertamenti, fissando per il 26 marzo il primo colloquio nel carcere di Vigevano con la 38enne condannata in primo grado all’ergastolo per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana nella casa in via Parea, nel luglio del 2022. Oltre a Benzoni, sono stati incaricati lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini e la neuropsicologa Nadia Bolognini. A loro si aggiungono i consulenti nominati dalle parti. La donna ieri non era presente in aula, in quanto ha subito un’aggressione da parte di un’altra detenuta, che l’ha colpita con un pugno sul volto causandole quattro punti di sutura.