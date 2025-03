Thesocialpost.it - Alessia Pifferi chiede l’infermità mentale: “Sento le voci”

La condanna all’ergastolo per omicidio volontario aggravato inflitta a, accusata di aver abbandonato e lasciato morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi, ha suscitato forti reazioni. In primo grado, la donna non ha visto riconosciuto alcun vizio di mente, ma la Corte d’Assise d’appello di Milano ha disposto una nuova perizia psichiatrica, accogliendo la richiesta della sua difesa.Le perizie psicologicheDurante le perizie a cui è stata sottoposta nel gennaio 2024, le risposte dihanno sollevato più di un dubbio. Nei video pubblicati da Quarto Grado il 28 febbraio,sembra confondere fatti elementari: ad esempio, crede che le rondini volino a due chilometri orari, anziché 120, e che una carrozza di treno misuri 200 metri, invece dei 26 corretti.