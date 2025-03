Lapresse.it - Alberto Trentini, sciopero della fame per la liberazione del cooperante in Venezuela

“Sono passati oltre 100 giorni da quando ilitalianoè stato fermato mentre si trovava a svolgere una missione umanitaria inin favore delle persone con disabilità. Da allora, non ha potuto ricevere nessuna visita, neppure consolare, né chiamare casa. Abbiamo posto in essere diverse iniziative per tenere alta l’attenzione sullo stato di detenzione die per chiederne la sua immediata. Dal 5 marzo, ogni giorno inizieremo un digiuno a staffetta in solidarietà. Vi chiediamo di unirvi a noi per far sapere a tutti chenon è solo. Digiuneremo a turno per 24 ore fin quandonon potrà tornare a casa. Vi chiediamo un piccolo sacrificio che è, però, un grande ed importante gesto di solidarietà. Grazie a chi potrà partecipare”. Così in una nota diffusa dalla legale Alessandra Ballerini, che rappresenta la famiglia delveneziano.