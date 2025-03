Ilfattoquotidiano.it - “Alberto Castagna? Non ci siamo mai veramente lasciati. Mi impedirono di vederlo, ci ho messo 10 anni a riprendermi dalla sua morte”: parla Francesca Rettondini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io e? Non cimai, c’era un bene sincero e profondo”. Sono passati vent’esattidi, scomparso il 1° marzo del 2005 a causa di un’emorragia interna, maè ancora legata a doppio filo alla lunga e travagliata storia d’amore che visse con il conduttore e giornalista. E lo dice senza mezzi termini in un’intervista al settimanale Oggi, tanto da arrivare a confessare di avercidiecia riprendersisua scomparsa. “Che non vuol dire dimenticarlo ma almeno allontanare i ricordi più dolorosi”, precisa.LA STORIA D’AMORE TRASi sono conosciuti grazie alla tv, che per moltihanno condiviso non solo la vita privata ma anche il successo di programmi come Cuori e denari, Bellissima e, soprattutto, Stranamore.