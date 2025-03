Ilrestodelcarlino.it - "Alberi monumentali minacciati"

Sulla vicenda Modena volta pagina sottolinea come "la distruzione di un’intera fetta del Parco servirebbe alla realizzazione di un accesso pedonale riservato ai futuri residenti negli alloggi di lusso ora in costruzione nell’ex-Caserma Fanti. E poiché viale Rimembranze è due metri più in alto del cortile dell’ex Caserma, per raccordare il cortile privato al viale occorre costruire una lunga scala. Tale costruzione è iniziata da qualche settimane e già si vede come i conseguenti grandi scassi nel terreno distruggano il verde e trancino parte dell’apparato radicale delle piantedel Parco. Alcune grosse radici, sono state tagliate ed ora giacciono abbandonate in mezzo a montagne di terra. Se si continuasse dovremo constatare il precario stato delle piante e sara? forse necessario abbatterle".