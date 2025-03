Quotidiano.net - Alba Rohrwacher presenterà agli Oscar 2024: unica italiana scelta dall'Academy

Leggi su Quotidiano.net

"Sono arrivata da poche ore e sono molto emozionata. E molto onorata", dice all'ANSA, che è atterrata a Los Angeles ieri sera perché l'of Motion Pictures l'ha- tra i presentatori della 97/a edizione degli(su Rai1 a partiree 23.30 del 2 marzo). Tra i mille impegni della giornata che precede la notte più importante del cinema, spiega che il suo intervento sul palco del Dolby Theatre sarà "una cosa piccola, non sarò certo il Carlo Conti di Sanremo!", bisbiglia con la sua voce da bambina, quasi timida. Bocca cucita, ovviamente, su ogni detto più specifico sull'apparizione prevista per lei durante la cerimonia di tre ore. Ma aggiunge: "è una grande felicità essere qui in questa veste, condividere questo momento con artisti amici e colleghi che stimo così tanto".