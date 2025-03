Lapresse.it - Al via il Ramadan per milioni di musulmani

osservanti di tutto il mondo iniziano il mese di. Dal momento che la data d’inizio del periodo viene stabilita in base alla prima osservazione della luna crescente, ancora non si sa quando esattamente inizierà e il suo inizio cambia da Paese a Paese. In Indonesia si inizia oggi, sabato 1 marzo.Quest’anno ilsi avvicina mentre sta per terminare la prima fase del fragile accordo di cessate il fuoco, che ha messo in pausa oltre 15 mesi di guerra tra Israele e Hamas. L’offensiva militare di Israele ha provocato la morte di più di 48mila palestinesi, secondo il Ministero della Salute di Gaza, e distrutto vaste aree della Striscia. La guerra è stata scatenata da un attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele, in cui i militanti guidati da Hamas hanno ucciso circa 1.200 persone e preso circa 250 ostaggi.