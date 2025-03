Lapresse.it - Al via il Ramadan in Indonesia, il Paese musulmano più popoloso al mondo

I musulmani instanno facendo acquisti per dolci e vestiti nuovi e partecipando alle tradizioni festive mentre milioni di persone osservano il mese sacro del, che è iniziato oggi, sabato primo marzo. Le celebrazioni nelpiùdelvanno dalle parate colorate notturne e la pulizia delle tombe familiari alla preparazione del cibo per la colazione pre-alba e i sontuosi pasti dopo il tramonto conosciuti come “iftar”. Ogni regione della vasta nazione arcipelago di 17.000 isole ha il suo modo di segnare l’inizio del, durante il quale i musulmani si astengono dal mangiare, bere, fumare e avere rapporti sessuali dall’alba al tramonto per tutto il mese. Anche un piccolo sorso d’acqua o una boccata di fumo sono sufficienti per invalidare il digiuno.