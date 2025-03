Laspunta.it - Al Teatro “Vittoria Colonna” di Marino va in scena “Improvvisando”

C’è grande attesa per lo spettacolo comico-musicale che si terrà domenica 2 marzo 2025 alle ore 18,00 presso il” di. Protagonisti d’eccezione il Maestro Alberto Laurenti musicista molto conosciuto ed apprezzato, anche per essere stato autore e musicista di Franco Califano, insieme al comico Luciano Lembo. Entrambi autori di testi e musiche dello spettacolo.Cosa possono fare un comico ed un musicista sul palco?Un viaggio comico musicale tra Roma e Napoli. In filo diretto con il pubblico si canta, si ride, ci si racconta.La chitarra di Alberto Laurenti si fa Orchestra tra le sue dita per accompagnare le mille voci di Luciano Lembo tra imitazioni, gags e con il pubblico che canta insieme ai due artisti romani. Come un falò sulla spiaggia in quel di