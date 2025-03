Ilrestodelcarlino.it - Al teatro Barattoni la commedia di Cristiano Militello

Questa sera si ride a Ostellato con "Mi saluta.?", uno spettacolo in programma alle 21 nela cura dell’associazione Il ragno d’oro e il patrocinio del Comune. Che succede nella testa di un attore 10 minuti prima di andare in scena? Adi solito passa davanti la vita, così il comico toscano invita il pubblico nel suo camerino e nel backstage della sua carriera. Col supporto di uno schermo che funge da "memoria", nello show si alternano – a suon di risate — monologhi, aneddoti sorprendenti, scheletri nell’armadio, la strampalata gavetta, il periodo di "Aria fresca", i fans improbabili, le telefonate che non arrivano e quella che invece segna la svolta. Non possono mancare gli striscioni e gli incredibili omini che hanno reso popolarissima la sua rubrica del lunedì a Striscia la notizia.