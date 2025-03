Agi.it - Al Policlinico Gemelli i fedeli in preghiera anche sotto la pioggia

AGI - Sono venuti alnonostante la leggera, ma pressoché costante,che da questa mattina cade su Roma. Come ogni giorno, da quando Papa Francesco è ricoverato, inon rinunciano a un momento diper luila statua di Wojtyla, dove continuanoa lasciare piccoli omaggi e messaggi. "Mi fermo sempre a pregare, per lui e per tutti quelli che soffrono - dice Ilaria, operatrice che lavora in questo- Bergoglio deve essere forte. La cosa che più mi rattrista è la sofferenza, che nessuno dovrebbe patire", aggiunge, mentre sistema ai piedi della statua un rosario e una farfalla di colore rosa che ha realizzato all'uncinetto. Nel piazzale delci sonofamiglie con bambini che si fermano per qualche minuto: un bimbo, inginocchiandosi, lascia un volantino con la meditazione domenicale, alcune signore, da sole o in piccoli gruppi, pregano con il rosario in mano.