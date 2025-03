Dayitalianews.com - Agrigento, irregolarità in un ristorante: proprietario denunciato e sanzionato

I carabinieri di, hanno effettuato un’ispezione in unsituato nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè, riscontrando diverse. A seguito dei controlli, il titolare dell’attività è stato. Inoltre, è emerso che il locale era dotato di un sistema di videosorveglianza installato senza la necessaria autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.Nei guai è finito un quarantenne dia piede libero alla Procura della Repubblica per diverse violazioni. L’uomo è accusato di aver installato un sistema di videosorveglianza senza autorizzazione, di non aver garantito la sorveglianza sanitaria ai dipendenti, di aver omesso la loro formazione e informazione e di non aver fornito i dispositivi di protezione individuale.