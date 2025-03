Lanazione.it - Aggressioni contro i sanitari, 2.436 casi nel 2024. In Toscana scatta il piano di prevenzione

Firenze, 1 marzo 2025 - Da azioni di comunicazione, come cartelli che ricordano le possibili conseguenze penali di un'aggressione al personaleo e socioo, al consolidamento del servizio psicologico per le vittime, dalle procedure aziendali per la presa in carico delle segnalazioni ad eventi formativi rivolti al personale, dalla possibilità per le aziende di costituirsi parte civile alla definizione di protocolli specifici con forze di polizia. Sono alcune delle linee guida per contrastare meglio il fenomeno delleal personaleo, contenute in una delibera approvata dalla Giunta regionale. Il documento aggiorna gli obiettivi già individuati nel 2021, si spiega in una nota, e punta innalzare i livelli di sicurezza, anche illuminando meglio aree di lavoro e parcheggi ad esempio, con misure organizzative, installando ulteriori telecamere e dispositivi di sicurezza, sperimentando quelli indossabili in tutte le Asl, o progettando vie di fuga e formando il personale ad una migliore percezione del rischio e gestione degli eventi.