Anteprima24.it - Aggressione al ‘San Pio’, i sindacati: “Pronti per un sit-in contro la violenza negli ospedali”

La FP CGIL, il segretario generale Mimmo Raffa e il coordinatore sanità privata Pompeo Taddeo "denunciano l'ennesimaai danni di operatori sanitari accaduta stanotte alle ore 4 presso il pronto soccorso dell'aziendaera San Pio dove un degente ha aggredito fisicamente un operatore socio sanitario, un infermiere, una guarda giurata e un medico, a cui sono stati riconosciuti 10 giorni ciascuno di prognosi. In vista dell'assemblea per le votazioni RSU, organizzata già precedentemente il 7 marzo presso codesta azienda, noi Fp Cgil denunceremo l'evento avverso accaduto e siamo disposti ad organizzare un sit-in dinanzi il pronto soccorso dell'azienda San pio per dire STOP allatutto il personale sanitario che ogni giorno si impegna incessantemente nell'assistenza dell'utenza, spesso con scarse risorse disponibili.