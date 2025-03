Zonawrestling.net - AEW: In programma l’unificazione di due titoli?

A World’s End, alla fine del 2024, Kenny Omega ha fatto il suo rientro in AEW dopo una lunga lotta contro la diverticolite, e ha consegnato la cintura del Continental Classic Champion allo storico rivale Kazuchika Okada, mentre una grafica in sovrimpressione pubblicizzava All In 2025, l’evento che si terrà in Texas a luglio, lasciando intendere che i due si affronteranno proprio in quella occasione. E stando ad alcune indiscrezioni, l’eventuale match potrebbe avere delle ripercussioni molto importanti.Unificazione in arrivoCome riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, infatti, all’interno della AEW in molti starebbero lottando per proporredi due: la cintura di Okada – campione del Continental Classic – e il titolo Internazionale attualmente detenuto da Konosuke Takeshita.