AEW | Altri wrestler in procinto di lasciare la federazione?

Di recente abbiamo visto diversi lottatori AEW separarsi dallaper intraprendere nuove strade, l’esempio più lampante è l’ex Ricky Starks che è approdato nel roster di NXT col ring name Ricky Saints lo scorso mese. Oppure Penta che ha debuttato alla Royal Rumble diventando ufficialmente undi Raw. Anche Malakai Black e Miro hanno lasciato lanelle ultime settimane. Un altro caso che vi abbiamo riportato ieri è il mancato rinnovo del contratto di Leyla Hirsch, la lottatrice russa che inizialmente nel 2020 appariva a gettone per poi essere definitivamente assunta a marzo del 2021.A tal proposito nell’ultima edizione del Wrestling Observer Live Bryan Alvarez ha parlato della possibilità cheprospetti possano avere la stessa sorte “Ho sentito che potrebbero esserciaddii nel mese di marzo, poco importa se si tratti di persone che vengono licenziate o contratti non rinnovati.