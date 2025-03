Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto, People mover sospeso da lunedì 3 marzo: fino a quando

Bologna, 12025 –senza pace: dalle ore 21 diil Marconi Express per l’saràper una manutenzione programmata. Saranno attivi comunque i bus-navetta. “La manutenzione è volta a garantire la qualità del servizio – precisa Marconi Exress in una nota -. Durante tale periodo verrà ripristinata la resina sulla via di corsa e saranno eseguite altre lavorazioni minori, che sono state accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’Marconi in occasione delle festività e delle principali fiere”. Il servizio tornerà regolare alle ore 5.40 di sabato 15in vista del Cosmoprof, la manifestazione in programma alla fiera di Bologna dal 20 al 25. Attivi i bus-navetta Nel corso della sospensione del servizio su monorotaia, dalle ore 5.