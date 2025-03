Panorama.it - Adozioni: un iter lungo, costoso e complicato

«Io un figlio lo volevo. E per averlo le ho provate tutte. Prima la fecondazione assistita, poi l’adozione in Italia. E poi quella internazionale. Ma quando mi hanno presentato un conto da cinquemila euro, e non avevo ancora iniziato le pratiche per l’adozione in Brasile, mi sono tirata indietro. E ho rinunciato». A parlare è Silvia D., 42enne umbra che ha messo in un cassetto i suoi desideri di costruire una famiglia perché «non posso indebitarmi per inseguire una chimera». La chimera è quella di adottare un bambino che viene da un altro Paese. E la rinuncia coincide con quella di molti altri italiani per le stesse motivazioni. Tanto che negli ultimi anni il numero di minori adottati in Italia dall’estero ha registrato un significativo calo. Secondo i dati della Commissione per leinternazionali (Cai), nel primo semestre del 2024 sono state concluse 234da altri Paesi, in diminuzione rispetto alle 478 dello stesso periodo nel 2023 e alle 565 nel 2022.