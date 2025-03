.com - Addio Skype, benvenuto Microsoft Teams

È giunto il momento di dire, il noto software di messaggistica ultradecennale sarà messo da parte per il più moderno.L’evoluzione della comunicazione digitale procede inarrestabile e dopo 22 anni è giunto il momento per l’azienda di Redmond di lasciare andare in pensione uno dei più utilizzati software di messaggistica istantanea.Lo sostituirà, più moderno e preinstallato su tutti i PC Windows, votato maggiormente alle video chat in linea con i tempi.e il futuro di Windows:a Windows 10 e l’ascesa dei PC con AIlascia il posto a: come prepararsi al cambiamentoLa comunicazione digitale è in continua evoluzione, eannuncia un passo significativo: da maggio 2025,verrà ritirato per focalizzarsi su(gratuito), un hub moderno per collaborazione e connessioni quotidiane.