Addio America. Ora l’Unione pensi a sé

È ormai evidente a tutti, anche a chi non vuol vedere, che i rapporti tra gli Stati Uniti e gli europei sono al punto più basso della breve storia di questa relazione. Breve, perché fino al 1945, che vuol dire ottanta anni fa, gli Stati Uniti non avevano una politica europea definita. Nel 1823 avevano deciso, con la dottrina Monroe, di non accettare interferenze degli europei nel continenteno; nel 1917 avevano deciso l’intervento nella Grande Guerra, nel 1941 erano stati coinvolti nel conflitto europeo; eppure questi eventi non avevano rappresentato la definizione di una "politica europea" statunitense. Quella era nata infine come conseguenza della competizione con l’U dopo la vittoria del 1945, e si era concretizzata nel Piano Marshall e nel Patto Atlantico. Due iniziative difensive, che hanno avuto validità solo fino a che gli interessi sono andati nella stessa direzione.